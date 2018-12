Wenn Ministerien ihre Kritiker klagen

Als der Rechtsexperte der Diakonie, Christoph Riedl, in zwei KURIER-Berichten das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) kritisierte (lesen Sie hier), reichte das Amtsleiter Wolfgang Taucher Anfang Mai für eine Anzeige wegen übler Nachrede.

Zwar stellte die Staatsanwaltschaft Wien das Verfahren Ende September ein, die Empörung über dieses Vorgehen war jedoch groß und beschäftigte auch das Parlament. Neos und Jetzt (ehemals Liste Pilz) warfen dem Innenministerium vor, Kritiker mit Klagen mundtot machen zu wollen und forschten nach, wie andere Ministerien mit öffentlicher Kritik umgehen.

Das Ergebnis einer Serie von parlamentarischen Anfragen liegt dem KURIER nun vor.

Die Antwort von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl an Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper enthüllt: Die Anzeige gegen Riedl war kein Einzelfall. Das Asylamt hat am 18. Mai noch eine Strafanzeige gegen Listengründer Peter Pilz gemacht.

Kickl nimmt es mit Anzeigepflicht genau

Vier weitere Anzeigen etwa wegen übler Nachrede (§ 111 StGB) bzw. öffentlicher Beleidigung einer Behörde (§ 116 StGB) kamen heuer aus dem BVT – allesamt ebenfalls wegen Äußerungen in Medien oder wegen Kritik, die sich auf Medienberichte bezog, heißt es auf KURIER-Nachfrage.

Insgesamt gab es heuer also in Ämtern, die dem Innenministerium nachgeordnet sind, sechs Anzeigen wegen so genannten strafbaren Handlungen gegen die Ehre.