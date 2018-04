Asylbescheide: „Würfeln wäre richtiger“

Zu ungenaue Beschreibungen von Vergewaltigungen, Hinweise an Christen, dass sie nicht verfolgt würden, wenn sie in Afghanistan ihren Glauben im Geheimen ausübten – Bescheide des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) enthalten teilweise haarsträubende Formulierungen, wie Asylanwälte und NGOs berichten.

Die Experten überrascht nicht, dass im Vorjahr 42,4 Prozent der negativen Asylbescheide in zweiter Instanz vom Bundesverwaltungsgericht (BVwG) aufgehoben wurden. Der KURIER hat zahlreiche „Stilblüten“ gesammelt. Die meisten Asylverfahren gingen negativ aus, viele wurden vom Gericht aufgehoben, einige werden vielleicht auch bestätigt. Jedenfalls geben die Bescheide Einblicke in eine Behörde, in der mitunter Verwaltungspraktikanten mit wenigen Monaten Ausbildung über Schicksale entscheiden.