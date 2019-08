Wenn Herzi Pinki Fehler sucht: Leute wie ihn braucht Wikipedia

Am Beginn stand ein Fehler, entdeckt auf Wikipedia. Der Nord-West-Wind weht nicht nach Nord-West, sondern aus Nord-West. Das musste dringend ausgebessert werden. Und so wurde aus einem kritischen Leser der Wikipedia-User namens Herzi Pinki. Er meldete sich an und korrigierte. Und korrigierte.

Das war 2006. Seitdem ist Herzi Pinki ein Suchender für Wikipedia. „Und weil ich dazu neige, auch KLEINIGKEITEN auszubessern, habe ich diesen Benutzernamen gewählt, der bei mir zu Hause eine doppelte Bedeutung hat“, erklärt Herzi Pinki (er will entweder seinen User- oder seinen echten Namen nennen, aber nicht beide gemeinsam) in seiner Beschreibung auf Wikipedia.

Er ist aber nicht nur auf die Fehlersuche spezialisiert. Er sucht im Rahmen des Foto-Projekts „ Wiki Loves Monuments“ Denkmäler in Österreich. Die Liste der 38.000 vom Bundesdenkmalamt genannten ist bald abgearbeitet. Vom Wohnhaus bis zum Fürstenschloss, von der Kirche bis zum Bildstock. „Es fehlen uns noch 800 Fotos“, erklärt Herzi Pinki.