30 Jahre WWW: Wie der Verkauf einer Sting-CD die Welt veränderte

Heute, auf den Tag genau, zelebriert das kommerzielle Internet seinen 25-jährigen Geburtstag, zu dem es eine nette Anekdote gibt: Im Jahr 1994 erfreute sich das Album des Musiker Sting „Ten Summoner’s Tales“ größter Beliebtheit. Einer der mehr als vier Millionen Käufer war der 21-jährige Jungunternehmer Dan Kohn.

Er sollte Weltgeschichte schreiben, als er am Nachmittag des 11. August 1994 vor dem PC in seinem Haus in der Nähe von Boston saß und über seine Website NetMarket einem Freund aus Philadelphia die CD von Sting angeboten hat. Der Freund bezahlte die 12,48 Dollar via Internet mit Kreditkarte. Das war die erste Online-Transaktion der Welt.

Die Kommerzialisierung des Webs reicht 2019 von Technologien wie Künstlicher Intelligenz bis hin zu datenbasierten Geschäftsmodellen.

Heute tummeln sich Milliarden von Menschen in einer Welt, deren Grundregeln sie vermutlich noch weniger durchschauen als die der analogen. Die wenigsten Internet-User wissen, wie Rechner funktionieren oder wie Algorithmen manipuliert werden. Und doch fühlen wir uns hier mittlerweile zu Hause.

Zu Beginn des Jahrtausends prognostizierten zahlreiche Medienwissenschaftler und auch Psychologen, wie sich die User unweigerlich hin zu Persönlichkeitsverlust und Demenz chatten und surfen. Von unserer Freiheit, Intelligenz und unserer Vertrauensfähigkeit werde nicht mehr viel übrig bleiben. Worte, die heute nicht jeder unterschreiben würde.