Wenn Gewalttätern Haft lieber ist als Therapie

Und auch wenn es ohnehin immer wieder betont wird: Häusliche Gewalt passiert in allen Schichten, in allen Kulturen, in allen Religionen. Primare und Manager landen ebenso bei Glaeser und seinen Kollegen wie Asylwerber.

Verantwortung übernehmen

Was sie eint, ist der steinige Weg der Einsicht. „Es muss ein Prozess entstehen, der Täter muss Verantwortung übernehmen.“ Das gelingt nicht allen. Denn die Einsicht schmerzt. Und tatsächlich gibt es Täter, die den Tatausgleich abbrechen, weil er ihnen „ans Zahnfleisch geht“, wie Glaeser es formuliert. Die lieber eine Haftstrafe in Kauf nehmen, als sich mit ihren Taten zu konfrontieren.

Es ist hart, wenn externe Personen den Finger auf die Wunde legen. Nicht nur beim Opfer.

Oft kommt es zu Übergriffen, wenn eine Trennung bevorsteht. „Wenn Frauen wegwollen und ernst machen, können Männer oft nicht damit umgehen“, sagt Glaeser. Dann sehen manche keine andere Möglichkeit mehr, als ihre körperliche Überlegenheit auszuspielen. Der Tatausgleich kann hier auch den Tätern helfen. „Wenn es dadurch dem Mann gelingt, den Schock zu verdauen, das Aus zu akzeptieren – da ist der Tatausgleich hilfreich“, so Glaeser.

Aber auch bei weiter bestehenden Beziehungen ist er wichtig – so lange die Gewalt nicht zum Alltag gehört. Denn: „Natürlich gibt es in Beziehungen Streit und Provokation. Aber keine Provokation berechtigt dazu, handgreiflich zu werden. Diese klare Botschaft vermitteln wir.“