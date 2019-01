Wenn der Pfleger einfach piept

Gangnam Style. Er tanzt zu Gangnam Style und die Zuschauer wippen mit, schnippen mit den Fingern und staunen. Staunen über den 120 cm großen und 28 Kilogramm schweren Pepper, der zuhört, der spricht, die Mimik des Gegenübers analysiert und dem entsprechend reagiert. „Möchtest Du etwas trinken?“ Ein Klick auf das Tablet würde genügen, und der mit der Cloud verbundene Pepper sorgt dafür, dass der Kaffeeautomat in der Nähe seinen Dienst tut.

Pepper steht nicht in Asien vor Forschern, sondern in einem Altenheim in Europa. Er ist einer von vielen humanoiden Roboter-Modellen, die weltweit bereits in vielen Branchen im Einsatz sind. Seit den 2000er-Jahren wird an AAL-Lösungen (Ambient/Active Assisted Living/ altersgerechte Assistenzsysteme für ein umgebungsunterstütztes, unabhängiges Leben) gearbeitet, die Pflegebedürftigen solange als möglich ein selbstständiges Leben zu Hause ermöglichen sollen.

Gemäß dem „Masterplan Pflege“, den die Regierung jüngst vorlegte, sollen AAL-Lösungen verstärkt gefördert werden. Grund: Der Bedarf wird immer größer: 2028 wird die Zahl der Pflegegeldbezieher um 36 Prozent auf 628.000 Menschen gestiegen sein. Die Besorgnis über die technischen Möglichkeiten steigt allerdings auch. „Technisierung und Pflege passen in den Augen vieler Betroffener nicht zusammen“, sagt Seniorenbundpräsidentin ( ÖVP) Ingrid Korosec.