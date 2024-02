Finale im Falschaussage-Prozess: Welches Urteil auf Kurz zukommen könnte

© APA/HELMUT FOHRINGER

Am Freitag werden die Urteile gesprochen. In Expertenkreisen wird heftig spekuliert – eine mögliche Variante wäre ein Freispruch wegen „Putativnotstands“. Was das ist und wie die Chancen stehen.