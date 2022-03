Welche Teststrategien ab Ende März in Österreich wahrscheinlich sind

Szenario Nummer 2:

Auf der anderer Seite steht das Gesundheitsministerium. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) will an einem reduzierten Angebot an kostenlosen Coronatests festhalten. Er wird sich dafür einsetzen, dass ein „bestimmtes Ausmaß weiterhin möglich sein wird“, eine komplette Beendigung halte er für „ganz schwierig“, so Rauch am Samstag im Ö1-„Journal zu Gast“. Statt acht Gratisgurgeltests von Alles Gurgelt, grenzlosen Gratis-PCR-Tests bei Apotheken und Gurgelboxen, möchte der Gesundheitsminister also lediglich die Anzahl an Gratistests pro Person deckeln. Derzeit ist die Rede von zwei PCR-Tests die Woche pro Person.

Letztlich liegt die Entscheidung kompetenztechnisch auch beim Gesundheitsministerium - auch, wenn das Geld dafür vom Finanzminister kommt. Als derzeit wahrscheinlich gilt, dass sich kaum etwas ändert. Selbst wenn die Anzahl an Gratistests pro Person und Woche reduziert würden.

Darauf lassen Daten aus der Bundeshauptstadt Wien schließen. Selbst in der Stadt der Test-Spitzenreiter, wo wöchentlich rund eine Million Menschen testen und zwei Drittel aller Coronatests in Österreich gemacht werden, machen 76 Prozent der Bevölkerung ohnehin nur zwei Tests in der Woche. 91 Prozent machen nicht mehr als drei Tests die Woche.

Die Gesamtstaatliche-Krisenkoordination, kurz Gecko, hält sich bedeckt. Zu Fragen der Teststrategie gibt es vom Expertengremium keine aktuelle Bewertung.

Auch Regierungskreisen heißt es, dass Österreich bei der Teststrategie wohl keine gänzlich neuen Wege begehen wird. Jeder und jede wird weiterhin Gratis-PCR- und Antigen-Tests machen können. Nur die Anzahl ist noch Verhandlungssache.