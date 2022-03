"Alles gurgelt": Lifebrain meldet alle Mitarbeiter beim AMS an

Die Gurgeltests könnten reduziert werden oder auslaufen – wenn der Bund die Tests nicht mehr bezahlt. Das Labor Lifebrain meldet alle Mitarbeiter zur Kündigung an, so der ORF. „Wir werden am Montag alle 1.200 Mitarbeiter beim AMS melden, im Sinne eines Frühwarnsystems“, so Geschäftsführer Michael Havel.

„Es weiß niemand, weder wir noch die Stadt Wien, wie das tatsächlich im Bund entschieden werden wird“, sagt Havel in der Sendung „Wien heute“. Nun habe man sich dazu entschließen müssen, für den schlimmstmöglichen Fall vorzuplanen. Sollte das Testangebot weiter finanziert werden, werden allerdings auch die Kündigungen nicht vollzogen, so Havel.

Lifebrain wertet für die Stadt Wien seit dem Frühjahr 2021 die „Alles gurgelt“-Tests aus. Diskutiert wird derzeit, dass die Gratistests künftig nicht mehr vom Bund an die Stadt refundiert werden. Falls das passiert, steht im Raum, dass das breite Testangebot zurückgefahren werden muss. Dafür plädierten zuletzt auch namhafte Epidemiologen.