Welche Sozialleistungen bereits automatisch ansteigen

Die Kaufkraft der Menschen wird kleiner, die Schlangen vor den Sozialm√§rkten werden l√§nger, und Aussichten auf eine Besserung gibt es kaum ‚Äď zumindest nicht, wenn es nach dem Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), Gabriel Felbermayr, geht. Er erwartet den H√∂hepunkt der Teuerungen erst Ende des vierten Quartals, eine ‚ÄěTrendwende‚Äú erst im zweiten Quartal 2023.



Wie also gegensteuern? Eine M√∂glichkeit ist, die Sozialleistungen zu valorisieren bzw. zu indexieren. Die Regierung hat nun in diesem Bereich Ver√§nderungen bei den Sozialleistungen angek√ľndigt.



Was oft vergessen wird: Schon jetzt werden zahlreiche Sozialleistungen automatisch valorisiert bzw. angepasst. Welche sind das?