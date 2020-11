Welche Lektionen Österreich aus dem US-Wahlkampf lernen kann

Die Pandemie-Situation verlangt andere Strategien

Das Thema Coronavirus habe Populisten weltweit auch aus einem anderen Grund Wählerstimmen gekostet: „Du kannst ein Virus nicht wegmobben“, fasst Sengl zusammen. Während die Hauptstrategie vieler Populisten sei, ihre Kontrahenten schlechtzumachen und zu attackieren, gehe das mit einem Virus schlicht nicht. Abseits des Corona-Themas haben Trump und Biden dennoch versucht, klassische Wahlkampfstrategien anzuwenden, ganz getreu dem Prinzip: „Positioniere deinen Gegner, bevor er es tut.“

Außenseiter-Rolle statt Establishment

Schon Trumps Vorgänger, Barack Obama, hat sich die Strategie zunutze gemacht und ging vor seiner ersten Amtszeit als Außenseiter in die Wahl. Das ging auf, „weil es eine große Unzufriedenheit mit dem Establishment gibt“, sagt Sengl. Je größer die soziale Ungleichheit in einem Land sei, umso stärker sei das Aufbegehren gegen (demokratische) Institutionen und jene, die sie vertreten. Seit der Wirtschaftskrise 2008 sei die Ungleichheit stetig gewachsen. Damit müsse man in der Zukunft auch in Europa verstärkt umgehen lernen, sagt Hofer. „Wir leben in einer Zeit der Krisen, von Corona bis Klima, die die Sorgen um Wohlstand und die wirtschaftliche Existenz zunehmend verhärtet.“