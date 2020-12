Weihnachtsumfrage: 37 Prozent wollen sich nicht an Auflagen halten

Laut einer Weihnachtsumfrage des Linzer Market-Instituts für den Standard wollen sich 37 Prozent von 803 befragten Personen nicht an die Corona-Beschränkungen zu Weihnachten halten. Zur Erinnerungen: Am 24. und 25. Dezember dürfen sich maximal zehn Personen aus zehn Haushalten in Innenräumen treffen. Kontrast zur Stimmung, die noch im Frühjahr herrschte: Vor dem Osterfest, so der Standard, hätten noch 82 Prozent der Österreicher bekundet, sich an die Maßnahmen halten zu wollen, nun seien es nur mehr 63 Prozent.

Besonders niedrig dürfte die Bereitschaft von Personen unter 30 sein, die Regeln einzuhalten. Hier sei jeder Zweite eher abgeneigt, heißt es.

Laut der Umfrage leiden Frauen zwischen 16 und 30 am stärksten unter den Einschränkungen.