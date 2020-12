Ein Jahr Türkis-Grün: Wie die Koalition ankommt. Wie fest die Parteichefs im Sattel sitzen

Grüne als Regierungspartei akzeptiert

In diesem Jahr waren erstmals die Grünen Teil einer Bundesregierung. Was sagen die Wähler nach einem Jahr? 52 Prozent finden, dass sie ihre Sache gut gemacht haben, aber nur 29 Prozent finden, dass in der Regierungspolitik eine grüne Handschrift erkennbar war.

Bachmayer: „Der Löwenanteil derer, die sagen, dass die Grünen ihre Sache gut machen, kommt aus den Reihen der Regierungswählerschaft, aber auch von circa jedem dritten Wähler von SPÖ und Neos.“

Grünen fehlt Klimathema

Das Urteil über die Performance der Grünen sei hauptsächlich von der Coronakrise bestimmt, andere Themen wie die Aufnahme von Kindern aus Moria oder das Klimathema spielen wenig Rolle. Bachmayer: „Einerseits fehlt den Grünen das Klimathema als Triebwerk.

Andererseits nutzt es ihnen vielleicht sogar, dass sie mit Themen wie Flüchtlinge, Menschen- und Frauenrechten nicht so durchkommen, weil sie dadurch pragmatischer erscheinen.“