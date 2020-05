So will Spindelegger offensiv bleiben

In diesen Tagen macht es Michael Spindelegger wieder mehr Spaß, Parteichef zu sein und daran kann auch eine garstige Grippe nichts ändern. Nach dem Votum bei der Volksbefragung am 20. Jänner ist die Partei in zarter Aufbruchstimmung, mancher Funktionär spricht gar von Euphorie.

Bei der Grazer Opernredoute am Wochenende ließen die steirischen ÖVP-Funktionäre um Hermann Schützenhöfer ihren Bundesparteiobmann jedenfalls spüren, dass der Kurs soweit passt; man sei für die Nationalratswahl im Herbst weit optimistischer als noch vor wenigen Wochen. Spindelegger will das Momentum nutzen, „Sicherheit“ soll das Thema der ÖVP werden – und zwar auf allen Ebenen.

Was das Militär im Allgemeinen und die Wehrpflicht im Besonderen anlangt, muss der Vizekanzler nun offenbar auf einen bislang verlässlichen Verbündeten verzichten: Hatte Generalstabschef Edmund Entacher vor der Volksabstimmung noch jede Gelegenheit genutzt, um die Wehrpflicht zu verteidigen, so richtete er der ÖVP am Wochenende überraschend aus, ihre Pläne zur Attraktivierung der Wehrpflicht seien Humbug; man könne die Zahl der Systemerhalter nicht einfach um 70 Prozent streichen ( der KURIER berichtete). „Ich bin, gelinde gesagt, ein wenig erstaunt über Entachers Äußerungen“, sagte Spindelegger sichtlich sauer gestern vor Journalisten.