Was von Haider übrig bleibt und wie Strache davon profitiert

Reinhard Heinisch sieht indes weniger Ähnlichkeiten mit Heinz-Christian Strache als vielmehr mit einem amtierenden Präsidenten. Wie Donald Trump inszenierte sich Haider in Heinischs Augen „in Kostümen und mit Glamour-Aufritten: Der Sportwagenbesitzer im Designeranzug mit der Schickeria am Wörthersee, dem die Herzen der kleinen Leute zuflogen, weil er einer der ihren war, sind extrem offensichtliche Parallelen.“ Die stete Betonung der Fake News, das sich Gefallen in der Opferrolle oder Stilisieren der SPÖ als „die bösen Demokraten, denen er immer Schnippchen schlug, gehören dazu.“