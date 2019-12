Es ist Montag, der 23. Dezember, ein Tag vor Weihnachten also, an dem die FPÖ ihren noch unter der Parteiobmannschaft Heinz-Christian Straches in Auftrag gegebenen Historikerbericht präsentiert. Er soll die die Geschichte des Dritten Lagers aufarbeiten und die „dunklen Flecken“ in der Partei beleuchten.

Schon vorab sorgte der gewählte Termin für Kritik. Das Datum sei keine Schikane gegenüber Journalisten, erklärte FP-Generalsekretär Christian Hafenecker, der den Bericht gemeinsam mit Andreas Mölzer, dem Koordinator der Historikerkommission, und dem Historiker Thomas Grischany, einem Co-Autor des Berichts und früheren Kabinettsmitarbeiter von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, präsentierte.

700 Seiten Bericht seien das Ergebnis der seit der Liederbuchaffäre um die Burschenschaft Germania vergangenen Monate. Man sei bei der Arbeit um einiges schneller gewesen als andere Parteien, sagte Hafenecker. Die SPÖ etwa habe für ähnliches zehn Jahre gebraucht.