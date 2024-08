Was vom Skandal rund um die Wien Energie übrig blieb

Ein veritabler Schock unterbrach vor genau zwei Jahren jäh die politische Sommerpause in Wien. Im Zuge einer Krisensitzung mit der Bundesregierung wurde bekannt, dass der städtische Energieversorger Wien Energie aufgrund von Marktverwerfungen in arge finanzielle Probleme geraten war.

Konkret konnte das Unternehmen die für die Geschäfte an den Energiebörsen nötigen Besicherungen nicht mehr stellen. Die Stadt musste beim Bund um (letztlich nicht benötigte) zwei Milliarden Euro ansuchen. Zudem machte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) per Notkompetenz zweimal 700 Millionen Euro für das Unternehmen frei. Über den Beschluss für die erste Tranche erfuhr die Öffentlichkeit aber erst nach Wochen, was für heftige Kritik an Ludwig sorgte.

Die Aufarbeitung der damaligen Vorgänge mündete in einer Reihe von Empfehlungen. Der Großteil davon sei aber noch nicht umgesetzt, kritisiert ÖVP-Klubobmann Markus Wölbitsch. „Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein derartiger Skandal wiederholt.“