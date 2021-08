Was vom Ausnahmezustand geblieben ist

Die Corona-Pandemie hat unser Leben nachhaltig verändert – daran gibt es nach mehr als eineinhalb Jahren im Ausnahmezustand keine Zweifel mehr.

Nach einer kurzen Schockstarre haben Bevölkerung, Politik und Wirtschaft seit März 2020 gelernt, sich an das Leben inmitten der Pandemie anzupassen. Dabei ist nicht nur die Maske zum ständigen Begleiter und das Einhalten von Mindestabständen zur Gewohnheit geworden.

Auch Projekte, die zwar in diversen Regierungsprogrammen niedergeschrieben waren, dann aber jahrelang schleifen gelassen wurden, mussten plötzlich Fahrt aufnehmen. Man denke etwa an die Digitalisierung des Bildungsbereiches, den Breitbandausbau oder die eMedizin. Um die Wirtschaft vor dem kompletten Zusammenbruch zu bewahren, mussten Finanzhilfen in nie geahnter Größe her.

Nun nähern wir uns langsam – sehr langsam – wieder einer Normalität. Immerhin: „Für jeden, der geimpft ist, ist die Pandemie vorbei“, hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärt. Gleichzeitig bäumt sich gerade eine vierte Corona-Welle auf – laut Experten wird sie vor allem Ungeimpfte hart treffen und den Gesundheitssektor wieder stark fordern. Mit welchem Handwerkszeug gehen wir also in diesen Herbst? Was ist abseits der Maßnahmen zum Verhindern einer Ansteckung von den zuvor eingeführten Regeln, Möglichkeiten und Hilfen geblieben? Was davon ist bereits wieder weggefallen?