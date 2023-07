Was Korosec gegen Einsamkeit und Armut im Alter vorschlägt

Etwa als Wirtschaftsfaktor: 50 von 200 Milliarden des jährlichen, privaten Konsums in Österreich entfallen auf Menschen, die über 65 Jahre alt sind. Was soll die Politik also unternehmen, um den „Wirtschaftsfaktor“ Senioren zu stärken? Korosec schlägt ein Bündel an Maßnahmen vor:

Arbeitsmarkt: Für Senioren soll es attraktiver werden, länger zu arbeiten – auch, um im Kampf gegen den Fachkräftemangel zu helfen. Die Seniorenbund-Präsidentin wiederholt deshalb ihre Forderung, Pensionsbeiträge für arbeitende Pensionisten abzuschaffen.

Haushaltsgröße: Immer mehr Menschen in Österreich leben alleine. Das betreffe 50 Prozent der Senioren über 60 und „erhöht die Gefahr von Alterseinsamkeit“, warnt Korosec. Sie fordert deshalb ein „einsamkeitsfeindliches Umfeld“. Heißt: Der Staat soll Senioren rechtzeitig auf die Pension vorbereiten und sich um altersgerechte Raumplanung – zum Beispiel Senioren-WGs – bemühen.

Bildung: 2021 hatten laut Statistik Austria 27,9 Prozent der Frauen „nur“ einen Pflichtschulabschluss. „Durch die bessere Ausbildung von Frauen, steigt langfristig ihr Gehalt und die Möglichkeit, Karriere zu machen Karriere zu machen. Dadurch steigt auch ihr Pensionsanspruch“, meint Korosec. Deshalb plädiert sie für weitere Maßnahmen, das Bildungs- und Ausbildungsniveau von Frauen zu stärken – um Altersarmut vorzubeugen. m. Hammerl