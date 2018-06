Was Kanzler Kurz mit Europa vor hat

Stattdessen richtet sich der Fokus der Regierung in Wien auf die Sicherung der EU-Außengrenzen. Dabei ziehen alle EU-Staaten mit: Aufstockung der EU-Grenzschutztruppe Frontex binnen zweieinhalb Jahren von derzeit 1.500 auf 10.000 Mann. Auch dem Ruf nach der Errichtung von Auffangzentren für Migranten außerhalb der EU stimmen mehr und mehr EU-Staaten zu. „Abhalten und abschrecken“ lautet also die Botschaft der österreichischen Ratspräsidentschaft an alle künftigen Migranten. Was aber mit all jenen geschehen soll, die es bisher nach Europa geschafft haben und auch noch schaffen werden, lässt Wiens Kurs außer acht. Eine „Politik der Schlagworte“ werfen kritische Stimmen in Brüssel der Regierung in Wien schon jetzt vor.

Ohne allzu viele Hoffnungen, bis Jahresende einen Durchbruch zu erzielen, geht Kanzler Kurz zudem in die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Der Streit ums Geld für das Sieben-Jahresbudget zieht sich in der EU immer über Jahre hin. Dass Wien die 27 EU-Staaten, die erstmals ein Budget ohne die britischen Nettozahler ausstreiten müssen, angesichts diametral auseinanderlaufender Interessen auf eine Linie bringen kann, bezweifeln in Brüssel selbst die allergrößten Optimisten.

Doch der Maßstab für Erfolg misst sich für Ratspräsidentschaften ohnehin in anderen Einheiten, schildert ein Diplomat dem KURIER: „Ein Erfolg ist es schon, wenn wir diese sechs Monate ohne unvorhersehbare Ereignisse geordnet und gut abwickeln.“