KURIER-Serie: Alles gut? EU im Dauer-Stresstest

Wo Europa den Anschluss verliert

Europas Bürger – nicht nur in Österreich – wundern sich immer wieder über neue Vorgaben aus Brüssel – die Liste ist lang: Vom Glühbirnen-Aus (weil diese sinnlose Energieverschwender sind) über die Allergen-Verordnung (um gesundheitliche Gefahren zu reduzieren) oder zuletzt die Pommes-frites-Verordnung, die das krebserregende Acrylamid in Nahrungsmittel senken soll.

Die Union, so der oft gehörte Vorwurf, regelt Dinge, die Nationalstaaten selber regeln wollen, und kümmert sich zu wenig um jene Bereiche, die wir gemeinschaftlich regeln sollten.

Zwei aktuelle Beispiele: Wenn Politiker über die Zukunft sprechen, fällt zuallererst der Begriff der Digitalisierung: Doch die Hoffnung auf Wachstum, das sich aus dem digitalen Markt generiert, ist in Europa verhalten. Giganten aus den USA wie Google, Apple, Microsoft, Facebook oder Amazon dominieren seit Anbeginn den europäischen Markt und ziehen jedes Jahr viele hunderte Milliarden Euro (meist auch noch über Steueroasen) ab.

Und selbst wenn innovative europäische Start-ups die Welt erobern, machen sie das nicht von Europa aus. Stichwort Spotify, ein schwedischer, vier Milliarden schwerer Musik-Streaming-Dienst, der sich zuerst in Großbritannien und dann in den USA breitmachte – und inzwischen an der Wallstreet notiert ist.

Das große Zukunftsthema ist die Energie von morgen: Weil CO 2 -produzierende Öl-Verbrennungsmotoren keine Zukunft haben, sind derzeit die Weichen Richtung Elektro-Motoren gestellt. Notwendig dafür sind Batterien, ein Bereich, in dem die USA mit viel mehr Geld erfolgreich forschen und die Asiaten, allen voran China, viel besser und günstiger produzieren.

Die Union will hier die Notbremse ziehen und hat den Startschuss für eine „Europäische Batterie-Allianz“ gegeben. Die Hoffnung ist, dass Europa vom Batteriemarkt, der im Jahr 2025 weltweit rund 250 Milliarden Euro schwer sein wird, auch etwas abzweigen kann.