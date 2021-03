Was hinter dem Anti-Corona-Maßnahmen-Kurs der FPÖ steckt

Aus parteitaktischen Überlegungen sei die Teilnahme und Rede von Kickl am Samstag indes "clever", so Bachmayer und Stainer-Hämmerle unisono. Die Freiheitliche Partei gebe sich als die Oppositionspartei - und all jenen, die unzufrieden und sich von der Regierung im Stich gelassen fühlen, eine Stimme. Eine Stimme, die in Gestalt Herbert Kickls am Samstag auf der Jesuitenwiese im Wiener Prater zu hören war. "Das Ganze ist so schräg und irr, dass es kein Hollywood-Regisseur erfinden könnte", kritisiert Kickl etwa Nasenbohrertests für Schüler und Reisewarnungen innerhalb Österreichs. All das sei einer Demokratie unwürdig. "Regierungskritik ist kein Verbrechen, sondern in Zeiten wie diesen so etwas wie eine demokratische Bürgerpflicht."

Weder Wort- noch Ortswahl seien dem Zufall überlassen gewesen, sind sich die politischen Beobachter einig. "Dass Kickl dort eine Rede hält, wo normalerweise die SPÖ den 1. Mai und die KPÖ das Volksstimmenfest feiert, ist strategisch geplant. Die FPÖ beginnt sich neben der Freiheitspartei auch als Vertreterin der Krisenverlierer zu positionieren, da die Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise ab Sommer und in den Herbst hinein voll durchschlagen wird", sagt der FPÖ-nahe Strategieberater Heimo Lepuschitz zum KURIER. Diese Gruppe wachse, sagt Politologin Stainer-Hämmerle und sehne sich nach einfachen Lösungen. "Dadurch geraten auch die anderen Oppositionsparteien unter Druck. Denn je konstruktiver sie sind, umso mehr Wählerpotenzial bleibt aus dieser Gruppe für die FPÖ."