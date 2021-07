Was Grüne und Neos vom Kanzler noch wissen wollten

Die wohl heikelste Frage, die der Koalitionspartner dem Kanzler gestellt hätte, ist diese: Hat Sebastian Kurz den damaligen Finanzminister Hartwig Löger vor einer Hausdurchsuchung gewarnt? Chat-Protokolle, so befunden die Grünen, legten das nahe.

Und die Neos? Sie hätten den ÖVP-Chef gern gefragt, was genau er mit dem Satz „Kriegst eh alles, was du willst“ an Ex-ÖBAG-Boss Thomas Schmid gemeint hat.

Und sie hoffen weiter, dass die Grünen nächste Woche einer Verlängerung des U-Ausschusses zustimmen.

Dazu kommt es wohl eher nicht. Allerdings markiert die Einvernahme des ÖVP-Chefs für Nina Tomaselli einen „Wendepunkt“: Die Verzögerungstaktik der ÖVP habe nicht nur das Parlament, sondern auch die anwesenden internationalen Medien brüskiert. Aus diesem Grund schlägt sie Folgendes vor: „Dieser U-Ausschuss endet am 22. September. Schon am 23. September soll ein neuer U-Ausschuss eingesetzt werden.“C. Böhmer