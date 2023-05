Was Ex-FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Riess-Hahn von Herbert Kickl hält

FPÖ sei heute eine "ganz andere Partei"

Kritisch beäugt sie hingegen die in Salzburg derzeit in Verhandlung befindliche VP-FP-Koalition. Ihr sage nur die "eine Hälfte" zu, so Riess-Hahn: "Die Programmatik der FPÖ ist jedenfalls nicht die meine und in eine Dimension abgedriftet, die ich nicht für gesund halte."

Die FPÖ sei heute eine "ganz andere Partei" als vor 20 Jahren. "Sie ist vergleichbar mit AfD in Deutschland oder Le Pen in Frankreich", sagte die Ex-FPÖ-Vizekanzlerin: "Die Regierungsfähigkeit der FPÖ wurde noch nie bewiesen."

