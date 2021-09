Was die Gratis-Corona-Tests den Steuerzahler kosten

Von A wie Apotheke über B wie Bus bis hin zu G wie Gurgelbox oder T wie Teststraßen: In kaum einem anderen Land ist das Angebot von kostenlosen Corona-Tests so vielfältig wie in Österreich. Mit ein Grund war von Anbeginn an - dass im Gegensatz zu anderen Ländern - nur mittels Test ein Friseur- oder Restaurantbesuch möglich war. Ein Umstand, der Österreich das Image des "Test-Weltmeisters" einbrachte. Das wollen Politik und Experten nun wieder los werden.