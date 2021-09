Größte Corona-Teststraße in Wien ab sofort geschlossen

Umbau der PCR-Teststraße Der Drive-In wird zum Walk-In mit

Donauinsel: ausreichend Parkplätzen.

Kapazität: 3.600 PCR-Tests pro

Tag.

Schließung der Teststraße Schloss Diese stellt mit 31. August den

Neugebäude: Betrieb ein.

Neueröffnung PCR-Teststraße U3 Diese hat seit 1. September

Simmering (Unter der Kirche 5, geöffnet und eine Kapazität von

1110 Wien): 1.800 PCR-Tests pro Tag.

Schließung der Teststraße Schule Diese wird am 4. September 2021

Erlaaer Schleife: geschlossen.

Neueröffnung PCR-Teststraße Diese öffnet am 5. September mit

Erlaaer Schleife (Erilaweg 3, einer Kapazität von 1.800

1230 Wien): PCR-Tests pro Tag.

Schließung der Teststraße Diese wird am 14. September 2021

Stadthalle: geschlossen.

Neueröffnung der Teststraße Diese nimmt ihren Betrieb am 15.

Stadthalle (Roland-Rainer-Platz September mit einer Kapazität von

1, 1150 Wien): 1.800 PCR-Tests pro Tag auf.

Schließung der Teststraße Aula Wird am 17. September geschlossen.

der Wissenschaften:

Neueröffnung der Teststraße Öffnet am 18. September mit einer

Stubentor (Karl-Lueger-Platz 1, Kapazität von 1.800

1010 Wien): Antigen-Schnelltests und 1.800

PCR-Tests pro Tag.

Schließung der Teststraße Therme Diese wird am 29. September

Wien: geschlossen.

Neueröffnung der PCR-Teststraße Startet am 30. September mit einer

Oberlaa (Untere Bahnlände Kapazität von 1.800 PCR-Tests pro

zwischen Blaschkagasse und Tag.

Kästenbaumgasse, 1100 Wien):

~

Wo kann man in Wien künftig noch Antigen-Schnelltesten?

~

ACV

Teststraße Stadion

Teststraße Stubentor

Apotheken

~