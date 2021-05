In Italien gilt keine Testpflicht in Lokalen, bei Dienstleistern oder im Handel, dafür muss auch im Freien immer ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Selbsttests gibt es für ein paar Euro in Drogerien, Antigentests in Apotheken kosten je nach Region zwischen 15 und 50 Euro. Gratis-Tests macht das Rote Kreuz auf den Hauptbahnhöfen in Rom, Mailand, Bari, Bologna, Cagliari, Florenz, Genua, Neapel, Palermo, Reggio Calabria, Turin, Venedig. Auf Flughäfen kosten PCR-Tests ab 20 Euro (Rom, Florenz) bis 50 Euro (Mailand). Auf dem Airport in Neapel sind 22 Euro, in Venedig 35 Euro zu bezahlen.