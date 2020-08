Was der Ärztemangel mit dem Medizin-Aufnahmetest zu tun hat

Die Fläche von zehn Fußballfeldern – das sind 71.400 Quadratmeter – war am vergangenen Freitag nötig, um die Aufnahmetests für das Medizinstudium an sechs Standorten in Österreich durchzuführen. Auch, weil zum Vermeiden einer Ansteckung mit dem Coronavirus zwei Meter Abstand in alle Richtungen zwischen den Tischen der einzelnen Bewerber eingehalten werden mussten.

Und Bewerber gab es jede Menge: Insgesamt nahmen an dem Test 12.442 Kandidaten teil. Nur jeder siebte von ihnen wird tatsächlich mit dem Studium beginnen können, denn österreichweit gibt es nur 1.740 Medizin-Studienplätze.