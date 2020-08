Arztwerden schwer gemacht: Nur jeder Neunte darf studieren

In der Humanmedizin gehen 75 Prozent der Studienplätze an Studenten mit österreichischem Maturazeugnis, 20 Prozent an Kandidaten aus der EU sowie fünf Prozent an Bewerber aus Drittstaaten. In Wien haben sich 740 Kandidaten angemeldet, in Innsbruck 400, in Graz 360 und in Linz 240. Coronabedingt werden die Bewerber heuer aber auf insgesamt sechs Teststandorte aufgeteilt, dazu kommen Salzburg und Wels.