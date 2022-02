Warum wir trotz Klimakrise unser Verhalten nicht ändern

Aber was bedeutet das, auch für die Berichterstattung zur Klimakrise, damit die Themen ankommen und verstanden werden?

Natürlich sollte weiter berichtet werden, das ist wichtig, der Klimawandel hört ja nicht auf, nur weil es eine Pandemie gibt und in der Ukraine ein Krieg tobt. Ich denke, man soll berichten und die Menschen dabei mit ihren Emotionen nicht alleine lassen, indem eben auch positive Beispiele gebracht werden, wie eine positive Zukunft aussehen kann. Es braucht positive Anreize und nicht nur Szenarien für den Weltuntergang. Einen Ausblick geben, was man alles erreichen könnte, für welche Ziele man da kämpfen soll. Das ist ein wesentlicher Effekt. Aber auch aufzuzeigen, was schon alles passiert ist, damit man nicht den Eindruck hat, es passiert gar nichts. Wir sehen das bei den Windrädern in der Landschaft, bei PV-Anlagen auf den Dächern oder sogar beim Supermarkt, wo vor 20 Jahren die Möglichkeit zu einer fleischreduzierten Ernährung kaum präsent war. Heute ist das anders. Dritter Punkt wäre, den Menschen die Kontrolle zurückzugeben und zu zeigen, warum es wichtig ist, dass sie handeln, also eine Verbindung herzustellen zwischen den Nachrichten und dem Handeln.

Es wird leichter, wenn wir sehen, dass wir die Kontrolle wieder bekommen können?

Genau, weil man das Gefühl hat, dass man was tun kann, und nicht den Eindruck hat, als Einzelperson alleine dazustehen, weil sich sonst niemand im Verhalten ändert. Und so eher motiviert ist, Verantwortung anzunehmen und was zu tun.

Ihr Buch hat den Titel: Warum machen wir es nicht einfach? Was ist die einfache Antwort?

Die gibt es leider nicht, weil Menschen sehr komplexe Wesen sind. Darum sind auch die Gründe komplex. Zentrale Faktoren sind, wie gesagt, diese kognitive Dissonanz, die wir mit Ausreden lösen. Zweitens die Gewohnheiten, die uns im Alltag viel erleichtern, aber wenn es darum geht, klimafreundlich zu handeln, stehen sie uns eben oft im Weg. Dann natürlich bei der Frage der Werteinstellungen, die uns prägen, was uns wichtig ist und was wir wahrnehmen. Und natürlich auch mein Umfeld, die sozialen Normen, also die ungeschriebenen Gesetze unserer Umwelt und wie sich die Menschen um mich verhalten.