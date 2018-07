Warum wir auf Fremde angewiesen sind

Pflege: „Positive Erfahrung und Qualifizierung“

Ein Bereich, in dem ausländische Fachkräfte in Österreich eine große Rolle spielen, ist die Altenbetreuung und Pflege. Das bestätigen zwei große Anbieter im größten Bundesland – in Niederösterreich gelten rund 100.000 Personen als pflegebedürftig. In der 24-Stunden-Pflege sind fast ausschließlich ausländische Arbeitskräfte tätig. Die Volkshilfe NÖ etwa bietet dieses Service in Kooperation mit der 24-Stunden-Personenbetreuung GmbH an, dort kommen 100 Prozent der Betreuungskräfte aus der Slowakei. In der mobilen Pflege beschäftigt die Organisation („Service Mensch GmbH“) 1054 Personen. 133 von ihnen haben keine österreichische Staatsbürgerschaft.



Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Hilfswerk in NÖ. Von rund 3200 angestellten Mitarbeitern stammen etwa 11 Prozent aus 40 anderen Nationen wie Rumänien, Deutschland, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn. „Gerade in den Regionen rund um die Staatsgrenze sind ausländische Bewerber gängig und beim Hilfswerk herzlich willkommen“, sagt Geschäftsführer Christoph Gleirscher. „Unsere Erfahrung mit Personal aus dem Ausland sind positiv – diese haben eine qualifizierte Ausbildung.“ Um Personal zu gewinnen und außerdem entsprechende Deutschkenntnisse bei den Bewerbern sicherzustellen, arbeitet das Hilfswerk auch mit Krankenpflegeschulen im Ausland zusammen und bietet Praktika an.



Eher weg von der Arbeitsmigration will Volkshilfe-Geschäftsführer Gregor Tomschizek, gleichzeitig Präsident der European Federation of Social Employers, deren Ziel es auch ist, die Pflegekompetenz im eigenen Land zu belassen.