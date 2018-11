Warum SPÖ? „Kindern zeigen, wie eine Zukunft aussehen kann“

Politik habe sich damals in den Grätzeln abgespielt – in Weiss’ Fall war das Aspern. „Ganze Familien waren da mit ihren Kindern, und ich mittendrin. Durch die Diskussionen habe ich erfahren, wie schlecht die Menschen behandelt wurden, wo die Probleme liegen, und was man machen soll, damit das System menschenfreundlicher wird“, erzählt Herr Weiss.

Wenn den 97-Jährigen (der schon fast zehn Jahre in Pension war, als der heutige Kanzler geboren wurde) etwas ärgert, dann ist es die FPÖ und die Art, wie in der Politik mit Flüchtlingen umgegangen wird.

"Mehr ist momentan nicht drin"

„Für mich ist jeder Mensch es wert, dass man ihn zur Kenntnis nimmt und unterstützt“, betont Weiss, der im Lauf des Lebens nicht nur eine Migrationswelle miterlebt hat. Auch jene Menschen, die jetzt nach Österreich kommen, könne man verkraften, meint er.

Von der Sozialdemokratie erwartet er derzeit nicht viel. „Die Partei macht das bestmögliche. Mehr ist momentan nicht drin in der Opposition.“