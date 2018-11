Gefangen zwischen Fundis und Realos

Eines sei vorausgeschickt: Niemand sollte schadenfroh sein über die Desorientierung der einst staatstragenden Partei SPÖ. Wenn sich die Sozialdemokraten wieder ihrer Ideale besinnen und von Fundamentalopposition auf Sachpolitik umschalten, würde das dem Staatsganzen nutzen. Wozu auch eine Regierung gehört, die die Opposition einbindet und „leben“ lässt. Nach beidem schaut es momentan nicht aus.

Hauptdilemma der Sozialdemokraten ist, dass ihnen die FPÖ das Thema Zuwanderung abgeknöpft hat. Um an den blauen „Schmuddelkindern“ nicht anzustreifen, ging man auf scharfe Distanz zu deren Kurs (was Michael Häupl gerade noch seine letzte Gemeinderatswahl rettete). Die roten Funktionäre rümpften in Innenstadtlokalen die Nase über primitive Ausländerängste, die die „Basis“ in Simmering und Ottakring aber sehr wohl spürte. Diese verstummte – und wählte blau.

Rendi-Wagner, die neue Chefin ohne klassische Parteikarriere, muss einen Spagat bewältigen: Wählt sie den „Bihänder“, den Christian Kern der Opposition empfiehlt, weil man mit differenzierten Botschaften nicht in die Medien kommt? Oder schwenkt sie auf einen pragmatischen Kurs ein, wie ihn Michael Ludwig und Hans Peter Doskozil vorleben? Ludwig kokettiert in Wien bereits für die Zeit nach der Wahl mit den Stadtschwarzen. Sie sind „pflegeleichter“ als der grüne Koalitionspartner. Und im Burgenland regiert Rot friedlich mit Blau.