Warum Kanzler Karl Nehammer die Festspiele in Bregenz und Salzburg auslässt

In Präsidentschaftskanzlei soll dem Vernehmen nach diskutiert worden sein, ob eine Teilnahme Van der Bellens an der Premiere politisch opportun – und mehr noch, moralisch vertretbar sei. Die Entscheidung fiel für den Besuch aus. Auch in Salzburg sehen lassen wird sich Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler. Der Grünen-Chef blieb am Mittwoch wegen seiner Corona-Infektion zu Hause in Wien, wird aber laut KURIER-Infos an den Antiteuerungs-Gesprächen und an der Eröffnung der Salzburger Festspiele teilnehmen. Tags darauf muss er wieder in Wien sein – beim Sommerministerrat.