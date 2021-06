Warum höchst Privates im U-Ausschuss landet

Verfassungsexperten wie Andreas Janko von der Universität Linz sehen diesen Umstand kritisch. Janko hat volles Verständnis dafür, dass der VfGH vermeidet, selbst die Beurteilung von Akten und dem Untersuchungsgegenstand im Detail vorzunehmen. „Das Ergebnis erachte ich aber als ausgesprochen unbefriedigend.“ Nicht nur, weil ab sofort riesige Daten-Mengen an den U-Ausschuss geliefert werden müssen, die dort laut Verfassung nicht hingehören. Sondern auch deshalb, „weil eine sinnvolle Begründung“ für das Nicht-Vorlegen „jedenfalls nicht in zwei Wochen“ möglich ist. Schon gar nicht, wenn den Betroffenen nicht erklärt wird, wie so eine Begründung fürs Nicht-Vorlegen in der Praxis aussehen muss.