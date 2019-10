Warum es die ÖVP langsam angehen lässt

Es gibt Schlimmeres, mag er sich gedacht haben, der Karl Nehammer. Zwei Tage nach dem Wahlsonntag stand der Generalsekretär der ÖVP wieder vor Journalisten, um in der Partei-Akademie bemerkenswerte Details einer für die ÖVP mehr als nur bemerkenswerten Wahl zu referieren.

Die Präsentation enthielt jede Menge Prozent-Balken, und alle waren sie am Aufsteigen: Von 15,2 Prozent (Wahl 2013) auf 34,9 in Kärnten; von 20,9 auf 39 in der Steiermark; und von 26,7 auf 46,4 in Salzburg. Insbesondere die 39 Prozent aus der Steiermark sind von Interesse, aber dazu später mehr.

Zunächst zurück zum Nehammer-Auftritt. Dieser war einer Veranstaltung geschuldet, die zuvor im Nebengebäude zu Ende gegangen war.