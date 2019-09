ÖVP-Hochburg Zwettl: Türkis-Grün wird eine „harte Nuss“

Quer durch die Reihen der Volkspartei gibt es einen Tag nach der Wahl nur strahlende Gesichter. Doch das Ergebnis macht gleichzeitig viele nachdenklich, wie eine KURIER-Umfrage in einer der türkisen Hochburgen in Niederösterreich zeigt. Sowohl im Bezirk als auch in der Gemeinde Zwettl hat die ÖVP fast 60 Prozent Zustimmung erzielt.

Der Absturz der Freiheitlichen und das formidable Ergebnis der Grünen sorgt für neue Diskussionen.

Soll Sebastian Kurz tatsächlich eine Koalition mit der „Öko-Partei“ wagen?

Nicht nur in der Bauernschaft ist man skeptisch. In Zwettl etwa ist der Stimmenanteil der Grünen mit 5,60 Prozent deutlich unter dem Bundesergebnis. Im Falle einer möglichen türkis-grünen Koalition erwartet man ein Umdenken der „Ökos“.

Hipp: "Brauchen Hilfe gegen Billigkonkurrenz"

„Wir müssen oft als Sündenböcke für vieles herhalten, obwohl wir in Österreich den höchsten Bio-Anteil in der Landwirtschaft im internationalen Vergleich haben und hohe Umweltstandards einhalten. Diese Haltung müssen die Grün-Politiker ablegen, wenn sie Regierungsaufgaben übernehmen wollen“, sagt Dietmar Hipp, Obmann der Bezirksbauernkammer Zwettl. Um europaweit wettbewerbsfähig zu bleiben, seien „mehrere Instrumente“ wie etwa der Einsatz von bestimmten Düngemitteln beim Getreideanbau notwendig.

Er kann durchaus nachvollziehen, warum „grün-nahe Umweltorganisationen“ ( NGOs) die heimischen Bauern immer wieder ins Visier nehmen. „Es klingt halt in der Öffentlichkeit populärer, die Landwirte zu kritisieren, wenn es um das Spendensammeln geht“, meint Hipp. Strenge Auflagen zu fordern, sei zu einfach. „Wir brauchen jede Hilfe, um unsere hochwertigen Produkte im Kampf gegen die Billigkonkurrenz zu verkaufen und unsere Bio-Initiativen, deren Umsätze oft hinter den Erwartungen bleiben, stärker zu bewerben“, erklärt Hipp.