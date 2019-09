Klimapolitik: Mit wem kann die ÖVP Koalition?

Mit welchem der potenziellen Koalitionspartner könnte sich die ÖVP nun leichter, mit welchem schwerer auf ein gemeinsames Klimaschutz-Programm einigen?

Türkis-Grün

Wenig überraschend bestehen zwischen ÖVP und Grünen die größten Differenzen, wenn es um Klimapolitik geht. Das beginnt schon bei der Frage, bis wann Österreich CO2-neutral werden soll: Die Grünen streben das Jahr 2040 an, die ÖVP 2045. Und das ist noch der geringste Unterschied.

Oberste Priorität für die Grünen ist eine umfassende ökosoziale Steuerreform. Das bedeutet, dass das Steuer- und Abgabensystem schrittweise so umgebaut wird, "dass Arbeit weniger, Schadstoffe und Ressourcenverschwendung stärker besteuert werden“, wie es im Grünen Wahlprogramm heißt.

Ein Teil dieser Reform: Die Einführung eines "ansteigenden CO2-Mindestpreises“, sprich eine CO2-Steuer. Die Einnahmen daraus sollen einerseits für die Entlastung des Faktors Arbeit und andererseits für einen Öko-Bonus in Höhe von 500 Euro für alle Bürger verwendet werden. Am Ende soll die Steuerreform also aufkommensneutral sein.