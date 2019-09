Bundesländer-Klimareferenten schlagen Alarm

"Es läuft die Zeit davon, es ist dringend", warnte Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein von den Grünen während der Pressekonferenz nach der Tagung der Landes-Klimaschutzreferenten. Diese hatten sich am Freitag im Wiener Rathaus zu einer außerordentlichen Tagung getroffen, um gemeinsam mit Vertretern des Bundes und der Wissenschaft über Klimaschutzmaßnahmen zu diskutieren.

Einstimmig wurden dabei zwei Resolutionen beschlossen, in denen diesbezüglich Handlungsbedarf artikuliert wurde. Dieser bestehe sehr akut, hieß es.

Die Forderungen richten sich dabei keineswegs nur an die künftige Regierung, sondern angesichts des Zeitmangels auch an die aktuelle. Denn es müsse in gewissen Bereichen bereits bis Jahresende nachgebessert werden, wurde betont.

Klimaplan nicht ausreichend

Im Fokus steht dabei vor allem der Entwurf des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP). Nach einer Analyse durch führende heimische Forscher sowie durch die EU-Kommission habe sich dieser als nicht ausreichend erwiesen, wurde beklagt. Die dargestellten Klimaziele 2030 würden weder die definierten Mindestziele erfüllen noch dem Umstand Rechnung tragen, dass Österreich einen deutlich weitreichenderen Beitrag zu den Pariser Klimazielen leisten könne und solle.