Im Zentrum: "Wir tun so, als hätten wir hundert Jahre Zeit"

Nächstes heißes Diskussionsthema: Die klimaschädlichen Subventionen, laut Wifo-Forschern bis zu 4,7 Milliarden Euro, für das Umweltministerium sind es immerhin 3,25 Milliarden Euro. Was tun? Alles streichen?

Köstinger: „Es geht nicht ums Streichen. Sondern um eine Ökologisierung.“ Also etwa Anreize schaffen, damit Pendler die Öffis nehmen.

Auch Leichtfried war hier vorsichtig, alle Förderungen radikal zu streichen, das würde die Menschen am Land hart treffen, argumentierte er ähnlich wie Köstinger. Er habe mit einem Freund, der viel pendelt, gesprochen, der ihm sagte, mit Auto pendle er täglich zwei Stunden, würde er nur mit Öffis fahren, käme er auf fünf Stunden täglich, weil es zu wenig Öffis am Land gebe. Leichfried will daher eine Öffi-Offensive, man müsse Tickets billiger machen und die Öffis ausbauen, auch wenn das nicht von heute auf morgen gehe.

Bernhard brachte dann wieder sein Modell einer CO2-Steuer, schickte aber voraus, dass die Neos eine Steuerrevolution wollen: Zuerst massiv die Steuern auf Arbeit reduzieren, dann eine CO2-Steuer einführen. Das würde die Bürger entlasten, und erst dann den Treibstoff auf 1,5 bis 1,6 Euro pro Liter verteuern.

Balluch erinnerte daran, dass der „Hut“ brenne und wir alles machen müssten, um die Klimakatstrophe noch irgendwie zu verhindern, bevor Kippeffekte eintreten, die den Klimawandel gänzlich unkontrollierbar machen.

Gewessler, die Grüne, sah das ähnlich. „Wir tun so, als hätten wir hundert Jahre Zeit, die haben wir aber nicht, wir haben nur zehn Jahre Zeit für echte Maßnahmen.“ Es brauche keine schrittweise Implementierung von Maßnahmen, vielmehr müsse man an den großen Schrauben drehen und rasch klimaschonendes Verhalten belohnen, klimaschädliches Verhalten belasten. „Und nicht nach wie vor viele Milliarden in den Ausbau von Autobahnen stecken. Wo wir doch überall so weit weg von unseren Zielen sind.“

Dann folgte wieder von allen viel Kritik am Gegenüber.

Wirklich Neues war nicht zu erfahren. Der Neos-Kandidat kritisierte, dass kaum ein Politiker sich wirklich mit dem Thema beschäftige, und er plädierte dafür, jedes neue Gesetz verpflichtet einem Klima-Check zu unterziehen, welche Auswirkungen es auf das Klima habe.

Etwas lauter wurde dann die Grüne Gewessler: Der Raus-aus-dem-Öl-Bonus der alten Regierung sei zwar gut – ein Lob, das Köstinger natürlich gefiel- doch würde Österreich bei anhaltendem Maßnahmen-Tempo erst in hundert Jahren alle Ölheizungen ersetzt haben. „Wir diskutieren nur klein-klein und Mini-Maßnahmen.“ Dabei würde der Ausbau der Erneuerbaren Energien stagnieren, das Verkehrsaufkommen explodieren, die Klimaziele verpasst werden und deshalb „zehn Milliarden Euro Strafzahlungen“ drohen.

Nach rund einer Stunde war die Diskussion auch wieder vorbei.

Klimaschutz: wo stehen wir wirklich?

Vielleicht noch zur Einordnung, wo Österreich beim Klimaschutz steht: Maßgeblich ist, dass jedes Land seine Treibhausgase, das ist vor allem Kohlendioxid aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, früher oder später, spätestens bis 2045 und eigentlioch schon viel früher, bis auf null reduziert.

Österreich hat 1990 – das so genannte Basisjahr für alle Berechnungen der Vereinten Nationen – rund 78,8 Millionen Tonnen emittiert. Die Emissionen stiegen dann lange an, Höhepunkt erreichten wir im Jahr 2005 mit 92,6 Millionen Tonnen, da lag Österreich 17 Prozent über dem Basiswert.

Die Emissionen sind seither, vor allem während des schwachen Wirtschaftswachstums der Finanz- und Bankenkrise, gesunken, mit dem niedrigsten Wert 2014 mit 76,7 Millionen und Tonnen. Danach stiegen sie kontinuierlich wieder von 2015 bis 2017. Im Vorjahr verzeichneten wir endlich wieder einen leichten Emissions-Rückgang auf derzeit 79,1 Millionen Tonnen.

Anders gesagt: Wir liegen über dem Wert von 1990, um 0,6 Prozent.

Damit es richtig kompliziert wird: In der EU ist das Basisjahr für die Berechnungen nicht 1990, sondern 2005. Das hat einen guten Grund: Nach 1990 ist fast die gesamte Schwerindustrie in den ehemaligen Ländern des Ostblocks zusammengebrochen. Das hat im Sinn des Klimaschutzes auch etwas Positives, da diese Industrien teilweise wahnsinnig CO2-intensiv waren. Einige Staaten hätten so einen enormen Startvorteil bei der Reduktion innerhalb der EU, mit einem Minus heute von bis zu 90 Prozent im Vergleich zu 1990.

Im Vergleich zu 2005 haben wir in Österreich bis 2018 eine Reduktion von 14,6 Prozent geschafft.

Bis 2020 sollten wir ein Minus von 16 Prozent schaffen: „Die Einhaltung der sektoralen Höchstmengen bis 2020 ist aus heutiger Sicht im Sektoren Verkehr nicht realistisch, unsicher ist sie in den Sektoren Landwirtschaft sowie der Abfallwirtschaft“, schreibt dazu das Umweltbundesamt. (Hier der Link zum Dokument)

Pro-Kopf-Emissionen im Vergleich

Und zur Einordnung der Emissionen im internationalen Vergleich, heruntergerechnet auf Emissionen eines Landes pro Person:

Ein Inder verursacht rund 1,9 Tonnen CO2.

Ein Brasilianer rund 2,2 Tonnen.

Ein Türke rund 4,6 Tonnen.

Ein Franzose rund 5,1 Tonnen.

Ein Italiener rund 6 Tonnen.

Ein Chinese rund 7,5 Tonnen.

Ein Österreicher rund 8,5 Tonnen.

Ein Deutscher rund 9,5 Tonnen.

Ein Russe rund 11,5 Tonnen.

Ein US-Amerikaner rund 15,6 Tonnen.

Ein Saudi rund 16 Tonnen.

Ein Kanadier rund 18,6 Tonnen.

Und ein Bürger der Vereinten Arabischen Emirate rund 23,6 Tonnen.

Hier der Link zum Dokument.