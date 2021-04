Warum die Asylzahlen trotz Pandemie ansteigen

Vorab: Der Wille bzw. die Not, das Heimatland zu verlassen, dürfte bei Menschen aus Syrien, Afghanistan und afrikanischen Staaten von der Pandemie nicht geschmälert worden sein.

Und gerade weil an den Grenzen so stark kontrolliert wird, werden auch so viele Menschen aufgegriffen, lautet die Antwort aus dem Innenministerium (BMI). Die meisten Aufgriffe gebe es derzeit an der grünen Grenze zwischen Ungarn und dem Burgenland und am Grenzübergang in Nickelsdorf.

Wobei sich diese Kontrollen auf den Personenverkehr konzentrieren – und viele Schlepper auf Transporte mit Lkw umgestellt haben. Viele Flüchtlinge werden erst im Landesinneren aufgegriffen.

Österreich ist in der EU nicht das Top-1-Zielland (das sind noch immer Deutschland und Schweden), es liegt aber an der stark frequentierten Balkanroute. Wer an der österreichischen Grenze aufgegriffen wird, wird entweder gleich „zurückgeschoben“ oder stellt einen Asylantrag. Viele wählen Zweiteres. So erklären sich die hohen Antragszahlen.