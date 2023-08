Warum der Richterjob bei Wirtschaftsstrafsachen wenig reizvoll ist

Die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, erwartet sich bei den anstehenden Budgetverhandlungen ein Plus an Planstellen sowohl bei Richterinnen und Richtern wie auch beim Nachwuchs. "Wir haben nach wie vor große personelle Probleme", so Matejka zur APA. Engpässe gebe es auch beim nicht-richterlichen Personal - hier hofft sie angesichts der Arbeitsmarktlage auch auf organisatorische Maßnahmen.

Die Personalprobleme seien zum Teil Nachwehen der Sparpolitik früherer Jahre, hängen aber auch mit zahlreichen anstehenden Pensionierungen zusammen. "Es gab in den letzten Jahren massive Aufstockungen bei der Staatsanwaltschaft, aber nur zu einem sehr geringen Teil und erst letztes Jahr bei Strafgerichten", meinte Matejka. "Massive Engpässe" habe man z.B. im Bereich der Wirtschaftsstrafsachen, aber auch bei Bezirksgerichten im familienrechtlichen Bereich.

Mehr Gehalt

Auf einen Grund für den Engpass im Wirtschaftsbereich macht bereits seit Längerem der Präsident des Wiener Landesgerichts Friedrich Forsthuber aufmerksam: Richter verdienen deutlich weniger als Ankläger der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), die ihnen im Gerichtssaal gegenüberstehen.

Das liegt daran, dass die WKStA als Spezialbehörde eingerichtet wurde und die dort tätigen Oberstaatsanwälte bei der Gehaltsgruppe höher eingestuft werden. Forsthuber plädierte deshalb für einen eigenen Gerichtshof für Wirtschaftsstrafsachen - quasi als Pendant zur WKStA.

➤ Was hinter der Idee des WKStA-Spezialgerichts steckt

Auch Matejka sagt, es sei "höchste Zeit" für eine Gehaltsanpassung. Die Ausbildung für Richter und für Staatsanwälte ist dieselbe. "Wer sich für den Fachbereich interessiert, kann sich derzeit entscheiden, ob man lieber als Richter mehr oder minder auf sich allein gestellt über einen Fall entscheidet oder bei der WKStA in einem Team arbeitet und mehr verdient."

Die derzeitige Situation führe dazu, dass viele Richter die oft anstrengenden Wirtschaftsstrafsachen entweder gar nicht übernehmen wollen oder nach ein paar Jahren wieder wechseln.