Warum das Corona-Virus Europas Rechtspopulisten aktuell schwächt

Ausgerechnet dort, wo sie besonders stark war, verliert die AfD an Zustimmung: In Ostdeutschland liegt sie in Umfragen auf Platz drei. Im Bund rutschten ihre Werte im Sommer unter zehn Prozent. Themen wie Migration sind nicht mehr im Fokus, zu Corona fand die AfD keine Position, das Anhängen an die Proteste brachte keinen Auftrieb.

Zudem war man mehr mit Streit beschäftigt, wie dem Rauswurf des Brandenburger Landeschef Andreas Kalbitz wegen seiner Neonazi-Vergangenheit. Er verlor, doch seine Leute steckten nicht zurück und bekämpfen sich mit den weniger Radikalen. Ein Machtkampf, der laut Experten abschreckt – auch weil die AfD durch fortwährende Radikalisierung vom Verfassungsschutz zum gesamten Beobachtungsfall erklärt werden könnte. Das hätte dann etwa für verbeamtete Mitglieder Folgen.

Le Pen tritt auf der Stelle