Warum 3.400 Covid-Tote erst jetzt aufgetaucht sind

Gibt es keine Möglichkeit, die Daten schneller zu vernetzen?

"Es ist seit Pandemiebeginn ein Problem, dass die Daten nicht miteinander verschränkt werden und die linke Hand nicht weiß, was die rechte weiß", sagt Infektiologe Herwig Kollaritsch zum KURIER. Die EMS-Daten könnten sofort mit den Krankenhausdaten vernetzt werden, so Kollartisch. Derzeit macht die Statistik Austria das nachträglich. "Die Daten sind ja vorhanden, sie müssen nur zentral zusammenlaufen. Wenn jetzt 3.400 Todesfälle nachgemeldet werden, bedeutet das ja, dass sowohl die Bevölkerung als auch die Politik zu keinem Zeitpunkt einen genauen Überblick über die Lage hatte. Und da bekomme ich schon Bauchschmerzen", meint Kollaritsch. Die Daten seien "ganz, ganz wichtig" für die Strategie bei der Pandemiebekämpfung, die Regierung findet aber keine datenschutzkonforme Lösung.

Gibt es diese Problematik der fehlenden Daten-Vernetzung auch in anderen Bereichen?

Ja. So schlägt zum Beispiel Peter Lehner, Chef des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, eine Verknüpfung der Daten aus dem EMS und den Impfdaten vor. Die Sozialversicherungen hätten die Daten, könnten sie laufend vernetzen, doch das Gesundheitsministerium lehnt das bisher aus datenschutzrechtlichen Gründen ab.

In welchem Bundesland wurden die meisten Fälle nachgemeldet?

Die Nachmeldungen verteilen sich nicht gleichmäßig über die neun Bundesländer. Besonders stark unterschätzt wurde die Zahl der Corona-Toten laut einer der APA vorliegenden Auswertung in Tirol. Hier war man bisher von 926 Todesfällen ausgegangen, tatsächlich gab es aber 1.248 - also um über ein Drittel mehr. In Niederösterreich schienen drei von zehn Todesfällen bisher nicht in der Statistik auf - von 4.135 Sterbefällen wurden 922 nachgemeldet. In Kärnten sind 321 von 1.594 Todesfällen Nachmeldungen - also ein Viertel. Im Burgenland (plus 115 auf 653) und in Salzburg (plus 190 auf 1.115) erhöht sich die Zahl der Corona-Toten durch die Nachmeldungen um ein Fünftel. In Oberösterreich (plus 476 auf 3.253) und Vorarlberg (plus 93 auf 629) machen die Nachmeldungen jeweils 17 Prozent aus. Am wenigsten Nachmeldungen gibt mit 17 Prozent in der Steiermark (plus 443 auf 3.327) und Vorarlberg (plus 93 auf 629) sowie mit 16 Prozent in Wien (plus 530 auf 3.897).