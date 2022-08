Wallentin: "Stimme für Rosenkranz ist verlorene Stimme"

Nun wird Wallentin von Frank Stronach unterstützt. Wie viel er vom Ex-Politiker und Industriellen bekommt, das will Wallentin nicht beziffern. Nur so viel: Die Anschubfinanzierung sei aufgebraucht, er nunmehr auf Spenden angewiesen. Wie viel Crowdfunding vonnöten sein wird - auch das will Wallentin nicht beantworten. Er sei jedenfalls überwältigt vom Zuspruch, den er erhält.

Wie im "Taubenschlag"

Ein Zehnjähriger habe ihm einen Brief geschrieben und sein Taschengeld geschenkt, weil er wolle, dass sich in Österreich etwas ändert. Die Unterstützungserklärungen will Tassilo Wallentin erst am 1. September abgeben "aus Respekt", da es in seiner Kanzlei zugehe wie in einem "Taubenschlag". Auch am Wochenende läute es an der Türe, kämen Menschen, um ihm ihre Unterstützungserklärungen selbst zu überreichen. So erzählt Wallentin von einer älteren Frau, die mit Rollator bei 37 Grad an einem Samstag vor seiner Türe stand.

Im Gegensatz zu Alexander Van der Bellen oder FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz habe er keine Straßenaktionen gemacht, seien die Unterstützungserklärungen ohne Sammelaktionen zustande gekommen. Das mache ihn "demütig", habe ihn in seinem Ansinnen bestärkt zu kandidieren. Wie in der Marktwirtschaft müsse es ein Angebot geben - und er sei ein solches Angebot.

"Olympischer Gedanke"

Wallentin will sich als "unabhängiger Kandidat" verstanden wissen, für den der "olympische Gedanke" zählt. Und: "Ich laufe mein Rennen." Er habe nie verstanden, warum man "taktisch wählt", zur Wahl geht, "um jemand anderen zu verhindern".

FPÖ, Rosenkranz und taktischen Wählern richtet er aus: "Wer einen schlagenden Burschenschafter von Kickls Gnaden wählt, dem muss klar sein, dass es eine verlorene Stimme ist." Dieser würde niemals in eine Stichwahl kommen.

Im Gegensatz zu Van der Bellen hätte er, Wallentin, innerhalb der türkis-grünen Koalition nicht Angelobungsrekorde vollführt, "sondern längst rote Linien gezogen".