Grüne Probleme ohne Ende

In den Ländern klingt das anders. Schließlich muss man dort die finanziellen Folgen des Debakels abfedern, was die Landtagswahlen 2018 beeinflussen wird: In Tirol, Kärnten, Niederösterreich und Salzburg muss man bei den anstehenden Landtagswahlen nicht nur Stimmenverluste fürchten (siehe Grafik), sondern auch die Ausfälle von 8,9 Millionen an Bundes-Fördermitteln kompensieren – das erschwert die Wahlkämpfe. Dazu kommen Millionenschulden aus dem Wahlkampf, denn: Refundiert werden laut Stand Montag nur 490.000 Euro. 70 Jobs sind deshalb in Bundespartei und Klub in der Schwebe.

Dass es in den Ländern rumort, wundert wenig. "Die Länder können für die Situation nichts", sagt der steirische Landessprecher Lambert Schönleitner zum KURIER. "Wir brauchen einen kompletten Neustart." Man müsse "Strukturen überdenken", die Basisdemokratie weiterentwickeln.

In Salzburg, wo im April 2018 gewählt wird, fürchtet man kein ähnliches Schicksal wie die Bundes-Grünen, sagt Landesrat Heinrich Schellhorn: "Das ist eine ganz andere Welt. In den Ländern müssen wir jetzt noch stärkeren Zusammenhalt zeigen." Das bedeute nicht nur, die Grüne Flagge hochzuhalten, sondern als "Solidargemeinschaft" den lädierten Bundes-Grünen auch finanziell auszuhelfen. "Wir alle haben ein Interesse daran, dass die Strukturen aufrecht erhalten werden." Aber auch Schellhorn fordert, die Bundespartei müsse sich neu aufstellen. "Da müssen schon einige Fehler passiert sein, um so ein Ergebnis zustande zu bringen."