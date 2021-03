Wachsender Unmut über das Impfchaos

Darf jedes Bundesland impfen, wie es will?

Nein. Zwar ist Impfen – wie ein Großteil der Gesundheitsversorgung – Ländersache. Was die Covid-19-Schutzimpfung angeht, gibt es aber „Priorisierungen“ des Nationalen Impfgremiums. Erst am Freitag haben sich die Länder erneut zu diesem Fahrplan bekannt, er sieht österreichweit Folgendes vor: Höchste Priorität haben Bewohner von Alten-, Pflege- und Seniorenwohnheimen und das Personal. Dann kommen Mitarbeiter von Covid-Stationen und Menschen, die mit Covid-Patienten zu tun haben, weiter geht es altersmäßig hinunter bis Stufe 7 (gesunde Personen zwischen 16 und 60). Das „Problem“ ist: Es gibt keine Sanktionen für Abweichungen. Der Bund kauft die Impfung, die Länder verabreichen sie – und setzen gern Akzente. Ein paar Beispiele: Vorarlberg wollte im Jänner die Apotheker vorab impfen – andere Länder zogen nach. In fast allen Ländern haben die Bergretter Druck gemacht – und wurden schnell geimpft. Ähnlich verhält es sich bei anderen Jobs wie Pädagogen (in NÖ geimpft, in OÖ dauert’s bis Ostern) oder Kosmetikern (im Burgenland geimpft).

Liegt es also an den Ländern, wer drankommt?

„Man muss zwei Dinge unterscheiden“, sagt Maria Paulke-Korinek, Impfexpertin des Gesundheitsministeriums. „Das eine sind die medizinisch-fachlichen Kriterien, nach denen die Prioritäten bei den Impfungen fixiert worden sind. Das andere sind Logistik und das Vorhandensein von Impfstoffen.“ Und die stellen jedes Bundesland vor andere Schwierigkeiten. „Sei es, weil Astra Zeneca bis vor Kurzem in erster Linie bei Personen unter 65 Jahren eingesetzt wurde, oder weil Hausbesuche mit dem Pfizer-Impfstoff nicht möglich waren. Oder auch, weil die Behältnisse mehrere Dosen beinhalten, und man entsprechend große Gruppen von Patienten braucht, um keine Impfdosen wegschmeißen zu müssen.“