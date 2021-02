Müssen wir uns ab jetzt jährlich impfen lassen?

Ist die brasilianische Coronavirus-Variante jetzt auch schon in Österreich angekommen? In Salzburg ist jedenfalls ein erster Verdachtsfall gemeldet worden. Das wäre problematisch, denn mit der erstmals in Brasilien entdeckten Variante können sich sogar Menschen infizieren, die schon einmal am ursprünglichen Coronavirus erkrankt sind.

Bei all diesen Mutationen hoffen die meisten Menschen weiter auf eine rettende Impfung. Aber wird es überhaupt reichen, selbst wenn alle Österreicherinnen und Österreicher noch heuer geimpft werden? Oder wird die Corona-Impfung durch die schnell auftauchenden Mutationen Teil unseres Alltags werden, ähnlich wie die Grippe-Impfung? Werden wir den Schutz also jedes Jahr auffrischen müssen?

Darüber - und mehr - hat Moderator Johannes Arends heute mit dem Impfexperten Dr. Herwig Kollaritsch gesprochen.