"Destruktive Idee" von Polaschek: Studenten wehren sich gegen VWA-Abschaffung

"Die VWA hat mir im Studium insofern geholfen, als dass sie mich an das wissenschaftliche Arbeiten, Zitieren, Durchführen einer Literaturrecherche und auch an das Formulieren einer Forschungsfrage herangeführt hat. Das hat sich nach am Anfang des Studiums, aber vor allem für die Seminararbeiten ausgezahlt".

Über die neue Version der VWA – eine abschließende Arbeit als Multimediaprojekt, beispielsweise in Form einer Videoreportage – sagt sie: "Ich bin ehrlich gesagt kein Fan davon. Natürlich ist Kreativität super, aber de facto bereitet eine schriftliche Form in meinen Augen definitiv mehr auf das Leben in der Uni vor, vor allem weil man nicht in jedem Kurs ständig über Zitierregeln, etc. aufgeklärt wird."

Außerdem sei das wissenschaftliche Arbeiten Übungssache: "Ich habe auch über ein politisches Thema geschrieben, was mich noch mehr ermutigt hat, dann wirklich Politikwissenschaft zu studieren. Ich fand es insgesamt einfach spannend und die VWA hat mich sicher auch für wissenschaftliches Arbeiten motiviert".