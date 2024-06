Matura: Grüne gegen einfaches Streichen der vorwissenschaftlichen Arbeit

Nach den Vorstellungen des Ministers soll diese durch eine weitere mündliche Matura-Prüfung ersetzt werden können. Für Reformen bei der VWA sei man aber offen, meinte die Grüne Bildungssprecherin Sibylle Hamann in mehreren Medienberichten.

Derzeit müssen AHS-Maturanten zur Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbeiten an Hochschulen eine bis zu 60.000 Zeichen umfassende VWA schreiben. Die Arbeit daran zieht sich vom ersten Semester der siebenten Klasse bis zum Beginn des zweiten Semesters der achten Klasse. Anschließend muss sie außerdem vor einer Kommission präsentiert und diskutiert werden.

Die Neos sind ebenfalls gegen das "überstürzte" Streichen. "Die Antwort der Schule auf ChatGPT und Co. kann doch nicht sein, das Rad zurückzudrehen zu früheren Maturaformaten", so Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre in einer Aussendung. Stattdessen solle KI sinnvoll einbezogen und etwa mehr Fokus auf Präsentation und Diskussion der Ergebnisse gelegt werden.

Die FPÖ ist dagegen für das Ersetzen der VWA durch eine weitere schriftliche Prüfung bei der Matura. Bildungssprecher Hermann Brückl betonte, dass man schon 2009 als einzige Partei gegen die Einführung der VWA gestimmt habe.